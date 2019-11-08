ИА «Ореанда-Новости». Большинство российских фирм увеличили фонд оплаты труда.

Об этом сообщают «Известия».

Однако повышение зарплаты по большей части ощутили топовые менеджеры и другие работники высоких должностей. Оплата труда рядовых сотрудников, входящих в старшие, средние звенья управления, а также различный вспомогательный персонал, выросла всего на 6%.

Такая ситуация является причиной социального неравенства среди работников.

Кроме того, исследования аудиторов компании Ernst & Young показали, что по сравнению с прошлыми годами значительно выросла тенденция удалённой работы. Она повышает производительность труда, а также благотворно влияет на настроения рабочих.

Зарплата в дальнейшем всё также должна повышаться, добавили эксперты.