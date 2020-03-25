ИА «Ореанда-Новости» . Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов внёс предложение отменить коммунальные платежи на время карантина по коронавирусу. Обращение с данной инициативой политик уже отправил главе российского Минстроя Владимиру Якушеву.

По мнению депутата, освобождение жителей страны от уплаты коммунальных платежей может частично помочь людям во время сложной экономической ситуации и карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Подобная мера будет способствовать снижению издержек для граждан России, которые связаны с пребыванием на удалённой работе.