25.03.2020, 16:36
В Госдуме предложили освободить россиян от уплаты коммунальных платежей из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов внёс предложение отменить коммунальные платежи на время карантина по коронавирусу. Обращение с данной инициативой политик уже отправил главе российского Минстроя Владимиру Якушеву.
По мнению депутата, освобождение жителей страны от уплаты коммунальных платежей может частично помочь людям во время сложной экономической ситуации и карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Подобная мера будет способствовать снижению издержек для граждан России, которые связаны с пребыванием на удалённой работе.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог для самозанятых на время карантина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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