Соответствующую информацию предоставило главное финансовое ведомство региона.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства финансов Республики Крым, объём социальных выплат по итогам восьми месяцев текущего года вырос на двести сорок миллионов рублей. Показатель приведён в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за период с января по август 2018 года на социальные нужды региона было направлено свыше шести с половиной миллиардов рублей – 6,8. Уже сейчас, по состоянию на 1 сентября текущего года, размер такого рода выплат преодолел отметку в семь миллиардов рублей, отметили в ведомстве.

Что касается конкретных социальных выплат, то, например, на ежемесячное пособие на третьего родившегося ребёнка в семье или последующих детей, чей возраст не превысил отметки в три года, выделено около семисот девяносто миллионов рублей. Этот показатель в два раза превышает коэффициент прошлого года. А на ежемесячное пособие, направленное на рождение первого ребёнка, направлено около пятисот тридцати миллионов рублей – здесь зафиксировано пятикратное увеличение показателя по сравнению с предыдущим годом. На пособия безработным гражданам Крымской Республики было потрачено свыше двухсот пятидесяти миллионов рублей – почти в два раза больше, чем в 2018 году, отметили в региональном министерстве финансов.