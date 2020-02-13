Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, во сколько Минфин оценил контрольный пакет акций Сбербанка. По его словам, этот актив стоит примерно 2,5 триллиона рублей.

Силуанов рассказал, что акции Сберегательного банка будут стоить правительству около 2,5 триллионов рублей. Эти акции будут приобретены за счёт ФНБ.

Ранее правительство России заявило, что намерено приобрести у Центрального банка контрольный пакет Сбербанка. Актив будет куплен поэтапно.

Сообщается, что акции будут куплены по рыночной цене. Это будет средняя цена за полгода до даты первой сделки.