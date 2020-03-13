ИА «Ореанда-Новости» . Представители Минфин РФ опубликовали проект итогового доклада, в котором указали основные направления денежных средств, конфискованных по делам о коррупции, и нелегально нажитого имущества российских государственных служащих.

В соответствии с докладом министерства, с начала 2019 года данные средства зачисляют на счёт Пенсионного фонда России, а в дальнейшем направляют на выплату страховых пенсионных отчислений.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в конце прошлого года специалисты ведомства направили в суды около 8 тысяч уголовных дел о коррупции, привлекли к ответственности более 470 коррупционеров, которые обладали соответствующим правовым статусом. Издание «РИА Новости» дополнило, что Александр Бастрыкин предлагал внести в российскую Конституцию конфискацию имущества и денег в качестве способа наказания по уголовным делам, но данная инициатива не получила поддержки голосующих.