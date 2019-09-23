Аналогичная ситуация происходила четыре года назад.

В августе текущего года жители города Москвы оформили около семи тысяч кредитов на ипотечное жильё. В июле таких сделок было на тринадцать процентов больше, отмечают аналитики. Стоит также отметить, что в августе прошлого года москвичам удалось оформить уже свыше восьми тысяч ипотечных кредитов – 8266 сделок. Таким образом, согласно годовому выражению, количество ипотечных сделок, зарегистрированных на территории столицы, снизилось на пятнадцать процентов.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация была характерна для 2015 года. Тогда численность кредитов, выданных под ипотеку, упала на шестнадцать процентов. По информации, предоставленной сотрудниками Росреестра по городу Москве, падение жилищных кредитов в годовом выражении составило двадцать восемь процентов.

Причина таких ипотечных колебаний связана с тем, что в Российской Федерации произошла реформа долевого строительства. Кроме того, в это время было зафиксировано снижение ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации, что могло повлиять на решение потребителей дождаться более выгодных условий, предоставляемых банковскими организациями. Напомним, что в начале сентября размер ставки по ипотечному кредиту составляет около девяти – десяти процентов.

Аналитики отмечают, что наиболее эффективным для покупки ипотечного жилья стал прошлый год. Ипотечные средства выросли до трёх триллионов рублей, а средний размер кредита возрос до двух миллионов. Аналитики также отмечают, что объём жилищного кредитования в этом году не превысит двух с половиной триллионов рублей.