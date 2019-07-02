В России могут вырасти цены на мясо
ИА «Ореанда-Новости» Птица, говядина и свинина могут подорожать на 10 процентов.
Такой поворот событий станет возможным, если поставщикам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года.
В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 апреля, кормовые добавки стали льготной категорией.
Но в Министерстве финансов посчитали, что льготы распространяются лишь на продукцию, ввезенную в Россию после вступления изменений в законную силу.
Исходя из этого, ведомство рассчитывает получить с поставщиков добавок порядка четырёх-семи миллиардов рублей налога за три года.
Как следствие, подобные шаги приведут к росту цен на мясо.
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