ИА «Ореанда-Новости» Птица, говядина и свинина могут подорожать на 10 процентов.

Такой поворот событий станет возможным, если поставщикам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года.

В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 апреля, кормовые добавки стали льготной категорией.

Но в Министерстве финансов посчитали, что льготы распространяются лишь на продукцию, ввезенную в Россию после вступления изменений в законную силу.

Исходя из этого, ведомство рассчитывает получить с поставщиков добавок порядка четырёх-семи миллиардов рублей налога за три года.

Как следствие, подобные шаги приведут к росту цен на мясо.



