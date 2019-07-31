ИА «Ореанда-Новости» 31 июля вступил в силу закон РФ об «ипотечных каникулах» для заёмщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Теперь должник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, например лишившийся работы или существенной части дохода, будет вправе приостановить обслуживание ипотечного кредита, при этом банк не применит к нему никаких штрафных санкций.

«Ипотечные каникулы» могут быть предоставляться в отношении займов, сумма которых составляет не более 15 миллионов рублей. «Каникулы» представляют собой льготный период продолжительностью 6 месяцев, в течение которого заёмщики смогут приостановить выплаты по кредиту либо уменьшить их размер. В течение этого периода запрещено изъятие переданного в залог единственного жилья должника.