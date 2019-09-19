ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России будет изменена система взыскания долгов с физических лиц.

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разрабатывают концепцию федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Предполагается, что его должны представить в правительство до конца 2019 года.

В соответствии с нововведениями на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней. В реестр ФССП будут включены коллекторы и кредитные учреждения. Данная мера даст организациям возможность звонить должникам, отправлять им уведомления, а также использовать «робота-коллектора». В перечень включены банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и другие организации. На них будет возложена обязанность хранить аудиозаписи разговоров и переписку с заёмщиками не менее 2 лет, а также страховать свою ответственность за причинение убытков должникам.