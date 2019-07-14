По данным ТАСС, число россиян, которые из-за долгов не могут выехать за границу, увеличилось до 3% от числа всего взрослого населения страны.



Как утверждает источник, за первые пять месяцев 2019 года, число должников выросло на 31% в сравнении с тем же периодом прошлого года.



Лидером по количеству должников является Волгоградская область – здесь число должников увеличилось в 3 раза. Далее следуют Приморский край (2,8 раза) и Астраханская область (в 2 раза).



Меньше всего «невыездных» должников появилось на Урале (6%) и на Дальнем Востоке (4%).



Общая сумма долгов невыездных граждан России составляет 1,441 трлн рублей.



Невыездными становятся граждане, у которых сумма непокрытых обязательств составляет более 10 тысяч рублей.