ИА «Ореанда-Новости». Банк России заявил, что в России чистый спрос на наличную иностранную валюту вырос. Рост составил 45% по долларам США и 33% по евро.

Представители Центробанка отмечают, что в июле 2017 года россияне обналичили 5 миллиардов долларов. В структуре спроса доля долларов снизилась с 65% до 64%. Жители страны все больше отдают предпочтение евро. В то же время переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации превысили переводы в страну на 0,2 миллиарда долларов.

По мнению многих экономистов, к концу года следует ожидать нового всплеска спроса на иностранную валюту. Центральный банк не объясняет причины роста спроса.