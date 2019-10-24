ИА "Ореанда-Новости" Издание Forbes анонсировало рейтинг самых богатых женщин Российской Федерации. Примечательно, что первые два места списка заняли обладательницы миллиардного состояния.

Первое место рейтинга уже в который раз принадлежит Елене Батуриной, которая является президентом компании Inteco Management. Напомним, что Батурина в прошлом была супругой столичного экс-мэра Юрия Лужкова. Состояние Елены Батуриной практически не изменилось с прошлого года и составляет один миллиард двести миллионов долларов. Бизнес победительницы рейтинга Forbes вышел за рамки Inteco Management – она является держателем семидесяти пяти процентов акций компании Hightex, занимающейся производством мембранных конструкций для спортивных объектов. Кроме того, она активно инвестирует в ряд европейских и американских проектов.

«Серебро» в рейтинге Forbes принадлежит ещё одной миллиардерше. Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заработала один миллиард долларов. Стоит отметить, что в прошлом году ей удалось нарастить свои активы на шестьсот миллионов долларов. Третье место в списке принадлежит Татьяне Ковальчук. Вместе со своим супругом Юрием Ковальчуком она контролирует компанию «Большой дом 9», которой, в свою очередь, принадлежит одна треть группы СОГАЗ. Ковальчукам удалось заработать шестьсот миллионов долларов. Напомним, что в прошлом году «бронза» принадлежала Елене Рыболовлевой – экс-супруге владельца футбольного клуба «Монако».

В список также попали Ольга Белявцева – акционер компании «Прогресс», Лилия Ротенберг – совладелица компании TPS Real Estate и Татьяна Кузнецова – заместитель председателя правления НОВАТЭК. Стоит отметить, что состояние богатейших российских женщин издание приводит по состоянию на 30 августа текущего года.



















