ИА «Ореанда-Новости» . Российская кредитная организация «Сбербанк» не испытывает проблем с наличностью в банковских терминалах. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на заявление первого зампредседателя правления банка Александра Ведяхина.

«Прошу не волноваться: наличных денег в отделениях и банкоматах у нас хватит для всех», — заявил Ведяхин.

Ранее в «Сбербанке» сообщили, что отключит в некоторых банкоматах в разных городах функцию выдачи внесённых наличных, но каких-либо ограничений на снятие вводить не планируется.

Таким образом банк отреагировал на рекомендацию Центрального банка РФ ограничить выдачу наличных в банкоматах на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как пояснили в Центробанке, это касается лишь аппаратов, работающих в режиме рециркуляции, — они не только выдают, но и принимают деньги, так что купюры не проходят дезинфекцию в банке.



