ИА «Ореанда-Новости» По информации Министерства финансов РФ, специальный налоговый режим начнёт действовать для всех жителей страны уже с 1 июля 2020 года. Сегодня самозанятыми числятся больше 240 тысяч россиян.

Руководитель ведомства Антон Силуанов отметил, что в ближайшее время Минфину предстоит изучить опыт пилотных регионов – Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. Именно на эти данные будут опираться при реализации нового налогового режима на территории России.

В 19 субъектах страны налоговый режим начнёт действовать уже с 1 января следующего года. Речь идёт о тех регионах, где есть города с численностью больше миллиона человек.