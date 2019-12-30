30.12.2019, 09:50
В "Яндексе" стали оказывать помощь в оценке потенциальных заемщиков банков
ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе компании "Яндекс" заявили, что компания стала помогать кредитным бюро в вопросах оценки заёмщиков для банков, но результаты данной работы не влияют на итоговый результат кредитного скоринга и не являются руководством к действию.
Закон о потребительском кредите никак не регламентирует деятельность компаний, которые привлекаются для оценки заёмщиков.
Кредитный скорингом называют систему оценки кредитоспособности, которая основана на численных статистических методах. Она даёт возможность более или менее точно определить степень риска заёмщика, его возможности по исполнению или не исполнению обязательств, которые он на себя взял.
В пресс-службе компании заявлено то, что неотъемлемой частью бизнеса из разных сфер в последние годы стали предиктивные модели: ритейл, финансы, логистика и другие. Данные решения предоставляются многими интернет-компаниями. Они, к примеру, осуществляют помощь в оптимизации маркетинговый компаний, улучшении системы рекомендаций. Интернет-компании также помогают уменьшить отток пользователей и снизить риски при принятии самых разных решений.
В "Яндексе" отметили, что никакие данные клиентов никому не передаются, к ним нет доступа. Обезличенные данные, которые автоматически обрабатываются алгоритмами, всегда находятся в закрытом контуре.
Тысячи разноплановых факторов применяются в аналитических моделях. По результатам анализа партнеру предоставляется лишь одно число - результат оценки. В пресс-службе компании также заявлено о рекомендательном характере результата. Он передается лишь для того, чтобы его использовать в маркетинговых целям, утверждают в пресс-службе "Яндекса".
О совместных проектах компании и двух кредитных бюро ранее рассказало издание РБК.
Напомним, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), порядка 30 млн жителей России когда-либо знакомились со своей кредитной историей.
В основном граждане хотят проверить свою кредитную историю для оценки шансов на получение кредита (45,1%).
Постоянно контролируют правильность информации в кредитной истории 29,6% респондентов. 10,9% граждан считают, что проверять кредитную историю можно «просто из любопытства». По мнению 24,1%, такая проверка не нужна.
Закон о потребительском кредите никак не регламентирует деятельность компаний, которые привлекаются для оценки заёмщиков.
Кредитный скорингом называют систему оценки кредитоспособности, которая основана на численных статистических методах. Она даёт возможность более или менее точно определить степень риска заёмщика, его возможности по исполнению или не исполнению обязательств, которые он на себя взял.
В пресс-службе компании заявлено то, что неотъемлемой частью бизнеса из разных сфер в последние годы стали предиктивные модели: ритейл, финансы, логистика и другие. Данные решения предоставляются многими интернет-компаниями. Они, к примеру, осуществляют помощь в оптимизации маркетинговый компаний, улучшении системы рекомендаций. Интернет-компании также помогают уменьшить отток пользователей и снизить риски при принятии самых разных решений.
В "Яндексе" отметили, что никакие данные клиентов никому не передаются, к ним нет доступа. Обезличенные данные, которые автоматически обрабатываются алгоритмами, всегда находятся в закрытом контуре.
Тысячи разноплановых факторов применяются в аналитических моделях. По результатам анализа партнеру предоставляется лишь одно число - результат оценки. В пресс-службе компании также заявлено о рекомендательном характере результата. Он передается лишь для того, чтобы его использовать в маркетинговых целям, утверждают в пресс-службе "Яндекса".
О совместных проектах компании и двух кредитных бюро ранее рассказало издание РБК.
Напомним, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), порядка 30 млн жителей России когда-либо знакомились со своей кредитной историей.
В основном граждане хотят проверить свою кредитную историю для оценки шансов на получение кредита (45,1%).
Постоянно контролируют правильность информации в кредитной истории 29,6% респондентов. 10,9% граждан считают, что проверять кредитную историю можно «просто из любопытства». По мнению 24,1%, такая проверка не нужна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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