ИА "Ореанда-Новости" Арбитражный суд города Москвы вынес решение вернуть владельцу группы компаний «Мангазея» активы Итакинскому месторождению золота. Кроме того, ему необходимо выплатить неустойку в размере около пятисот миллионов рублей.

Напомним, что глава «Мангазеи» Сергей Янчуков договорился с Виктором Литуевым, который обладал лицензией на забайкальское месторождение золота, о приобретении такой лицензии. Янчуков получил контроль над месторождениями ещё два года назад, однако, платить за предоставленную Литуевым лицензию отказался. В свою очередь, Виктор Литуев обратился в арбитражный суд с требованием вернуть все активы Итакинского месторождения. Первое судебное дело было проиграно Литуевым, однако, поданная апелляционная жалоба изменила ход решения. В результате оглашённого Арбитражным судом города Москвы решения корпоративный конфликт вернулся к исходному состоянию или перешёл в статус-кво.

По словам адвоката Дениса Юрова, решение суда оказалось единственным справедливым в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что первое дело было проиграно, справедливость восторжествовала, и суд убедился в правильности нашей позиции. Теперь Сергей Янчуков обязан вернуть активы владельцу лицензии на использование Итакинского месторождения золота Виктору Литуеву. Кроме того, бизнесмен заплатит около пятисот миллионов рублей в качестве неустойки, постановил суд.

Напомним, что Итакинское месторождение классифицируется как «стратегическое». Обэтом говорится в российском законе «О недрах». Объём запасов, которые удалось разведать на сегодняшний день, составляют около шестидесяти двух тонн.