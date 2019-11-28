ИА «Ореанда-Новости». Власти рассказали, почему и как выросла прибыль московских предприятий.

О росте прибыли предприятий Москвы рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

По словам Тихонова, причиной такого роста стало увеличение товарооборота в некоторых отраслях, таких как ИТ, консалтинг, реклама и продукты программирования. Кроме того, способствующим фактором стало укрепление российской валюты.

Также заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте выплаченных налогов. За 9 месяцев этого года сумма сборов перевалила за 1,10 триллиона долларов. Это на 22% пробило результат прошлого года.