Рост чистого процентного дохода, если сравнивать с данными прошлого года, составил 24, 3 процента. Выросла и чистая процентная маржа до 10,3 процента. Также заявлено об увеличении на 10,3 процента комиссионных доходов.За три квартала нынешнего года 3,7 млрд рублей составили расходы на резервы.. Он упомянул в рамках темы улучшения по рассрочке. Теперь её можно оформить по кредитной карте на два года на любую покупку.В части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной службы Collection, что позволило поддерживать долю неработающих ссуд в розничном портфеле на уровне 7,9% при их покрытии резервами на 164%.

«Низкорисковая бизнес-модель «Русского Стандарта» не предполагает взрывного роста продаж кредитных продуктов. Цель — плавный, устойчивый рост качественного кредитного портфеля», — отмечают в финучреждении.

Относительно своих позиций по фондированию и ликвидности банк сообщает, что он «ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время банк «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса».



В числе прочего в релизе отмечается, что рентабельность капитала банка остаётся выше 27% по итогам трёх кварталов 2019 года.



Председателем совета директоров банка «Русский Стандарт» является Тарико Рустам. Кроме банковской сферы бизнесмен занимается проектами в сфере финансов, страхования и в сфере продажи и производства алкогольных продуктов.