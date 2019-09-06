Добровольцы станут лучшими из лучших.

По информации, предоставленной руководителем Центра подготовки городских волонтёров чемпионата Европы по футболу 2020 года города-организатора Санкт-Петербурга Георгием Борисовым, в течение августа сотрудники центра совершили поездку по городам России, в которых проходили матчи мирового футбольного турнира в 2018 году. Микроавтобус, украшенный символикой предстоящего чемпионата совершил тур через такие города как Москва, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Казань и Нижний Новгород. Цель, которую преследовала петербургская команда центра волонтёров, заключалась в том, чтобы привлечь активистов и популяризировать добровольческую деятельность. Одновременно с этим максимально подробно старались рассказывать о будущем чемпионате. Несмотря на то, что матчи пройдут только в городе на Неве, практически в каждом городе нашлись люди, которые готовы принять участие в подготовке этого крупного спортивного события.

Георгий Борисов сообщил, что в настоящий момент продолжается приём заявок от желающих стать волонтёрами. Всего планируется рассмотреть около десяти тысяч заявок, однако, принять участие в Евро-2020 смогут только полторы тысячи человек. По словам руководителя петербургского центра волонтёров, просили отбирать наиболее достойных кандидатов. Сейчас поступило около пяти тысяч заявок из двадцати двух стран. Большая часть принадлежит молодым людям, чей возраст колеблется от шестнадцати до двадцати пяти лет. Однако, есть и заявка от добровольца, которому исполнилось уже восемьдесят лет.

Одним из обязательных требований к будущим волонтёрам стало владение иностранными языками. Оказалось, что самыми популярными языками среди потенциальных добровольцев стали английский, китайский и немецкий.