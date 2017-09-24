ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В пятом Московском марафоне, который стартовал утром 24 сентября в «Лужниках», приняли участие 30 тысяч человек из 71 страны. Дистанция самого крупного российского любительского забега — 42 километра 195 метров.

Первыми на старт вышли спортсмены с ограниченными возможностями на колясках и хендбайках — велосипедах с ручным приводом. Остальные марафонцы побежали через несколько минут.

«Это знаковое событие для города. Наша задача — войти в топ-10 лучших марафонов мира. Почти каждый крупный мегаполис мира имеет свой марафон. Уверен, что и Москва в ближайшее время займёт достойное место в этом списке», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

В забеге приняли участие чемпион России по марафону 2016 года Фёдор Шутов, победитель Московского марафона 2016 года Артём Алексеев, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарёва, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, посол чемпионата мира по футболу ФИФА Алексей Смертин.

Маршрут марафона проходил по центру столицы: по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники увидели всемирно известные достопримечательности: Кремль, Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, храм Христа Спасителя и другие.

В этом году места старта для марафона и забега на 10 километров расположили в разных частях «Лужников». Спортсмены также начинали бежать в разное время. Финиш обеих дистанций был в одном месте, благодаря чему участники забега на 10 километров успели поддержать друзей-марафонцев. Впервые для болельщиков со всего мира организаторы провели онлайн-трансляцию.

Победителем Московского марафона стал спортсмен Артем Алексеев из Уфы. Он преодолел дистанцию за два часа 14 минут 15 секунд. Второе место занял Фёдор Шутов из Ижевска — два часа 18 минут 10 секунд. На третью ступень пьедестала поднялся пермский бегун Андрей Смирнов (два часа 20 минут 46 секунд).

Лучшей среди женщин стала якутка Сардана Трофимова (два часа 30 минут 29 секунд). Серебряная медаль досталась Марине Ковалевой из Омска, которая пробежала марафон за два часа 37 минут 48 секунд. Третьей финишировала Евдокия Букина из Челябинска (два часа 40 минут 13 секунд).