ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Болельщики чемпионата мира по футболу из других городов и стран бесплатно получат путеводители по Москве. Всего планируется изготовить 960 тысяч туристических карт и 480 тысяч справочников о столице. Материал изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.

В путеводителях будет содержаться информация о стадионе «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужников», расписания матчей, сведения о музеях, театрах, туристических маршрутах, а также контакты экстренных служб. Они расскажут поклонникам футбола, как добраться до площадки фестиваля болельщиков на Воробьёвых горах.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Распространять карты и справочники начнут за несколько дней до старта чемпионата. Их можно будет получить в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах, а также в гостиницах, где разместятся группы болельщиков.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.