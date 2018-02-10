Глава ООН: дух Олимпиады может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова
10.02.2018, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Олимпийские игры в Пхенчхане могут дать реальную возможность начать дипломатический диалог, нацеленный на ядерное разоружение Корейского полуострова. Так считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который прибыл в Южную Корею для участия в открытии XXIII Зимних олимпийских игр. Он подчеркнул, что дух Олимпиады – сегодня самый мощный символ мира.
Антониу Гутерриш встретился с руководителем Олимпийского комитета Томасом Бахом и пообщался с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином во время торжественного обеда. Он подчеркнул, что Олимпиада даёт возможность людям со всего мира собраться вместе, проявляя уважение друг к другу, утверждая ценности толерантности и взаимного уважения, что, по мнению главы ООН, и даёт надежду на достижение мира. Он также надеется, что в Пхенчхане может появиться возможность начать поиск дипломатического пути выхода из кризиса, возникшего на Корейском полуострове. "Наши возможности ограничены, … но мы полностью готовы поддержать любые усилия, создающие возможность для серьёзных дискуссий, направленных на мирную денуклеаризацию [Корейского] полуострова и создание атмосферы безопасности в регионе в целом, что позволит всем сторонам чувствовать себя уверенно", - заявил Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь подчеркнул, что дух Олимпиады должен возобладать не только в отдельном регионе, но и везде, где "мы пытаемся справиться с непростыми конфликтами".
Антониу Гутерриш встретился с руководителем Олимпийского комитета Томасом Бахом и пообщался с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином во время торжественного обеда. Он подчеркнул, что Олимпиада даёт возможность людям со всего мира собраться вместе, проявляя уважение друг к другу, утверждая ценности толерантности и взаимного уважения, что, по мнению главы ООН, и даёт надежду на достижение мира. Он также надеется, что в Пхенчхане может появиться возможность начать поиск дипломатического пути выхода из кризиса, возникшего на Корейском полуострове. "Наши возможности ограничены, … но мы полностью готовы поддержать любые усилия, создающие возможность для серьёзных дискуссий, направленных на мирную денуклеаризацию [Корейского] полуострова и создание атмосферы безопасности в регионе в целом, что позволит всем сторонам чувствовать себя уверенно", - заявил Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь подчеркнул, что дух Олимпиады должен возобладать не только в отдельном регионе, но и везде, где "мы пытаемся справиться с непростыми конфликтами".
Источник: ООН