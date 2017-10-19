На аллее Славы в "Лужниках" откроют монумент Валерию Харламову
19.10.2017, 19:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на аллее Славы спорткомплекса "Лужники", сообщили в пресс-службе Департамента спорта и туризма города Москвы.
Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова.
На церемонии открытия соберутся члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Около скульптуры планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта "Лужников".
На территории спорткомплекса есть скульптуры и других спортсменов. В 1996 году здесь установили памятник чемпиону РСФСР и СССР основателю футбольного клуба "Спартак" Николаю Старостину. 2 мая 1998 года появился монумент, посвящённый знаменитому футболисту олимпийскому чемпиону Эдуарду Стрельцову. Памятники футболисту Льву Яшину и почётному председателю президиума Федерации фигурного катания на коньках СССР Анне Синилкиной открыли в 1997 и 2005 годах соответственно.
На аллее Славы можно также увидеть бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года.
Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова.
На церемонии открытия соберутся члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Около скульптуры планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта "Лужников".
На территории спорткомплекса есть скульптуры и других спортсменов. В 1996 году здесь установили памятник чемпиону РСФСР и СССР основателю футбольного клуба "Спартак" Николаю Старостину. 2 мая 1998 года появился монумент, посвящённый знаменитому футболисту олимпийскому чемпиону Эдуарду Стрельцову. Памятники футболисту Льву Яшину и почётному председателю президиума Федерации фигурного катания на коньках СССР Анне Синилкиной открыли в 1997 и 2005 годах соответственно.
На аллее Славы можно также увидеть бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года.