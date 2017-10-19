ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на аллее Славы спорткомплекса "Лужники", сообщили в пресс-службе Департамента спорта и туризма города Москвы.

Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова.

На церемонии открытия соберутся члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Около скульптуры планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта "Лужников".

На территории спорткомплекса есть скульптуры и других спортсменов. В 1996 году здесь установили памятник чемпиону РСФСР и СССР основателю футбольного клуба "Спартак" Николаю Старостину. 2 мая 1998 года появился монумент, посвящённый знаменитому футболисту олимпийскому чемпиону Эдуарду Стрельцову. Памятники футболисту Льву Яшину и почётному председателю президиума Федерации фигурного катания на коньках СССР Анне Синилкиной открыли в 1997 и 2005 годах соответственно.

На аллее Славы можно также увидеть бронзовую фигуру медвежонка, ставшего талисманом XXII Олимпийских игр 1980 года.