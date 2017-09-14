ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года начался 14 сентября в 12:00. Приобрести билеты можно исключительно на сайте ФИФА.

Продажа пройдет в несколько этапов, чтобы у болельщиков со всего мира была возможность посетить мундиаль.

Первый этап

Начальный этап продажи билетов состоит из двух периодов. Первый из них продлится до 12 октября. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом у всех будут равные шансы, независимо от даты подачи заявки. Если число заявок превысит количество доступных мест, то билеты распределят методом случайной жеребьёвки. Уведомление о статусе пользователи получат до 16 ноября.

Второй период продаж продлится с 16 августа по 28 ноября. Билеты в это время будут продавать в порядке живой очереди.

Второй этап

Второй этап продажи билетов тоже состоит из двух периодов. Первый из них стартует после официальной жеребьёвки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря. С 5 декабря по 31 января 2018 года можно будет приобрести билеты путём случайной жеребьёвки. С 13 марта по 3 апреля 2018 года продлится второй период, когда болельщики смогут купить билеты уже в порядке живой очереди.

Билеты бесплатно доставят за несколько недель до начала турнира. Доставка начнётся не раньше апреля 2018 года.

Последняя возможность попасть на чемпионат мира по футболу появится в ходе третьего, заключительного, этапа продаж. Он начнётся 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Пакеты билетов

Во время первого этапа продаж можно будет приобрести билеты на определённый матч, а также пакеты билетов на определённый стадион, где пройдут матчи группового турнира (кроме матча открытия), матчи 1/8 финала и игра за третье место. Если болельщик выберет стадион в «Лужниках», то он попадёт на три матча группового турнира и 1/8 финала. Комплект не включает билеты на матч открытия, полуфинал и финал.

Также предусмотрены пакеты билетов на матчи определённой команды. Купив их, болельщики смогут посетить от трёх до семи матчей. Приобрести такой комплект тоже можно только во время первого этапа продаж.

Как и на чемпионатах мира по футболу в 2010 и 2014 годах, резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на покупку билетов отдельной категории. Для россиян они будут стоить от 1280 рублей.

Кроме того, ФИФА выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, избыточным весом и маломобильных граждан.