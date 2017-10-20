ОРЕАНДА-НОВОСТИ На «Ростов-Арене» установлено около 12000 зрительских кресел, - это 26% от общего числа. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.



На строительной площадке будущего стадиона полностью завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли Ferrari, внешнего и наружного экранов, устройство внутренних и наружных инженерных сетей.



На «Ростов-Арене» завершается монтаж медиафасада, процент готовности – 93%.



- Внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков, - сообщил Сергей Сидаш.



Идет благоустройство территории вокруг стадиона и возведение ограждений спортивного сооружения. Завершается устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок.



Строительная готовность «Ростов-Арены» - около 90%. Окончательный срок завершения работ по контракту – 25 декабря 2017 года.