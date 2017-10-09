ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россиянин Денис Аблязин выиграл серебро чемпионата мира по спортивной гимнастике. В упражнении на кольцах он показал результат 15,333 балла, уступив лишь Элефтериосу Петруниасу из Греции (15,433 балла). На третьей ступени пьедестала — китаец Лю Ян (15,266 балла).

"Это серебро досталось тяжело, поскольку ехал выступать на одном снаряде, а это всегда тяжелее, чем когда у тебя есть запас из трёх. Один снаряд — один подход, права на ошибку нет. Как видите, получилось сработать безошибочно оба дня. Надо было приземлиться в доскок, чтобы обойти грека. База одинаковая, исполнение одинаковое, соскок все решил", — отметил Аблязин.



Всего российская сборная завоевала шесть медалей.