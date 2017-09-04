Российские волейболисты выиграли чемпионат Европы
Отметим, в ходе континентального турнира россияне не уступили ни одного матча. В групповом этапе они взяли верх над волейболистами из Болгарии, Словении и Испании. В четвертьфинале снова одержали победу над командой Словении, а в полуфинале – над сборной Бельгии.
По итогам соревнований диагональный сборной России Максим Михайлов был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков вошли в символическую сборную Чемпионата Европы.
Напомним, ранее в своей новой истории сборная России по волейболу выигрывала Чемпионат Европы в 2013 году, завоёвывала серебряные медали континентального турнира в 1999, 2005 и 2007 годах, а также становилась бронзовым призёром в 1993, 2001 и 2003 годах.