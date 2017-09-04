ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Кракове (Польша) российские волейболисты выиграли Чемпионат Европы. В финале сборная России под руководством Сергея Шляпникова обыграла на тай-брейке команду Германии со счётом 2:3. Бронзовые награды взяли представители Сербии.

Отметим, в ходе континентального турнира россияне не уступили ни одного матча. В групповом этапе они взяли верх над волейболистами из Болгарии, Словении и Испании. В четвертьфинале снова одержали победу над командой Словении, а в полуфинале – над сборной Бельгии.

По итогам соревнований диагональный сборной России Максим Михайлов был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, связующий Сергей Гранкин и доигровщик Дмитрий Волков вошли в символическую сборную Чемпионата Европы.

Напомним, ранее в своей новой истории сборная России по волейболу выигрывала Чемпионат Европы в 2013 году, завоёвывала серебряные медали континентального турнира в 1999, 2005 и 2007 годах, а также становилась бронзовым призёром в 1993, 2001 и 2003 годах.