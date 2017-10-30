ОРЕАНДА-НОВОСТИ Спортсмен из Москвы Осман Алиев получил серебряную медаль первенства Европы по боксу среди юниоров. Соревнования завершились накануне в турецкой Анталии.



Осман Алиев вышел в финал в весовой категории 69 килограммов. В четвертьфинале боксер победил соперника из Франции Мартина Пра, а в полуфинале одолел белоруса Павла Михайлюка. Однако в решающем бою наш спортсмен уступил англичанину Марку Дикиссону раздельным решением судей со счетом 2:3.



Представители сборной России выступили во всех десяти весовых категориях. В итоге наши спортсмены завоевали восемь медалей: пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. Остальные сборные остались позади с большим отрывом, так как российские боксеры получили половину всего комплекта высших наград первенства.