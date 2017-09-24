ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пятый Московский марафон стартовал в воскресенье, 24 сентября, в «Лужниках». Участниками самого крупного российского любительского забега стали около 30 тысяч участников из 70 стран мира.



Свыше десяти тысяч любителей бега вышли на классическую марафонскую дистанцию длиной 42 километра 195 метров, а более 15 тысяч человек участвуют в 10-километровом забеге. Кроме того, в рамках Московского марафона проходит корпоративная эстафета, а также заезд колясочников и хендбайкеров — спортсменов с ограниченными возможностями, которые передвигаются по трассе на велосипедах с ручным приводом.



Среди участников на старт вышли чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона 2016 года Артем Алексеев, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и многие другие.



Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники увидят всемирно известные достопримечательности: Кремль, Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, храм Христа Спасителя и другие.



В этом году марафон и забег на 10 километров будут стартовать в разных частях «Лужников» в разное время, чтобы участникам не пришлось долго ожидать старта. Финиш обеих дистанций будет в одном месте, при этом участники забега на 10 километров успеют поболеть за друзей-марафонцев. Впервые для болельщиков со всего мира будет вестись онлайн-трансляция.



Каждый из участников, который сможет преодолеть марафон не больше чем за шесть часов, получит памятную медаль. Награды ждут и тех, кто финиширует на двух дистанциях.