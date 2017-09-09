В Москве дан старт туру Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
09.09.2017, 20:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 сентября, в Москве на стадионе «Лужники» состоялась торжественная церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поприветствовали участников и гостей мероприятия.
«Сегодня Кубок Чемпионата мира по футболу 2018 года отправляется в путешествие по нашей стране, в путешествие по России, – сказал Владимир Путин. – Это путешествие станет самым долгим туром главного футбольного трофея в истории. И надеемся – самым увлекательным. Ведь равных нашей стране нет и по её масштабам, и по многообразию природы, культур, традиций».
Глава государства отметил символичность того, что тур стартует на легендарной арене «Лужники», известной всем поколениям любителей спорта и связанной с именами прославленных атлетов и сотнями рекордами. «Этот стадион по праву станет главной площадкой предстоящего Чемпионата мира по футболу: здесь состоятся и матч открытия, и финал этого долгожданного первенства. Такие красивые, комфортные, технически оснащённые арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе – участнике Чемпионата мира», – подчеркнул Владимир Путин.
«Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью. Футбол в России всегда был и остаётся самым массовым, популярным видом спорта и имеет самое большое число поклонников, причем всех возрастов», – продолжил Президент России.
«Убеждён, Чемпионат мира 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, – отметил Владимир Путин. – Мы все с нетерпением ждём этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров, искренних эмоций, и сегодняшняя церемония приближает нас к этому празднику. Желаю успехов всем участникам предстоящего тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, всем поклонникам футбола – побед и ярких достижений. В добрый путь!».
В торжественной церемонии принимали участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, мэр Москвы Сергей Собянин, легенды мирового и звёзды российского футбола, а также юные футболисты – победители и призёры этапов Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» из городов, по которым пройдёт тур Кубка, и волонтёры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поприветствовали участников и гостей мероприятия.
«Сегодня Кубок Чемпионата мира по футболу 2018 года отправляется в путешествие по нашей стране, в путешествие по России, – сказал Владимир Путин. – Это путешествие станет самым долгим туром главного футбольного трофея в истории. И надеемся – самым увлекательным. Ведь равных нашей стране нет и по её масштабам, и по многообразию природы, культур, традиций».
Глава государства отметил символичность того, что тур стартует на легендарной арене «Лужники», известной всем поколениям любителей спорта и связанной с именами прославленных атлетов и сотнями рекордами. «Этот стадион по праву станет главной площадкой предстоящего Чемпионата мира по футболу: здесь состоятся и матч открытия, и финал этого долгожданного первенства. Такие красивые, комфортные, технически оснащённые арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом российском городе – участнике Чемпионата мира», – подчеркнул Владимир Путин.
«Несмотря на имеющийся у нас огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к нему с предельной ответственностью. Футбол в России всегда был и остаётся самым массовым, популярным видом спорта и имеет самое большое число поклонников, причем всех возрастов», – продолжил Президент России.
«Убеждён, Чемпионат мира 2018 года даст мощный импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центрами притяжения для многомиллионного футбольного братства, – отметил Владимир Путин. – Мы все с нетерпением ждём этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров, искренних эмоций, и сегодняшняя церемония приближает нас к этому празднику. Желаю успехов всем участникам предстоящего тура Кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, всем поклонникам футбола – побед и ярких достижений. В добрый путь!».
В торжественной церемонии принимали участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза, председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, мэр Москвы Сергей Собянин, легенды мирового и звёзды российского футбола, а также юные футболисты – победители и призёры этапов Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» из городов, по которым пройдёт тур Кубка, и волонтёры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Источник: Министерство спорты