ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В последнюю субботу месяца, 28 октября, в столице проходит Всероссийский день гимнастики. Самые известные виды гимнастики — спортивная и художественная. Есть ещё также эстетическая, ритмическая, командная, цирковая, акробатическая и уличная.

Сегодня в системе Москомспорта работают семь учреждений, в которых открыты отделения спортивной гимнастики. Это спортивная школа «Битца», центр спорта и образования «Самбо-70», Московское городское физкультурно-спортивное объединение, Московское средне-специальное училище олимпийского резерва № 1 и спортивные школы олимпийского резерва — № 74, 111 и 61 «Фортуна». Гимнастикой в них занимаются 3658 человек, из них 2381 имеют спортивные разряды, ещё восемь — заслуженные мастера спорта. В учреждениях работают 117 тренеров, из которых 102 — штатные. Десять из них носят звание «Заслуженный тренер России».

Художественной гимнастикой в 13 учреждениях системы Москомспорта занимаются 4657 человек. 4369 — на бюджетной основе. Спортивные разряды — у 3147 человек. Работают 154 тренера, 148 — штатные. Из этого числа высшую квалификационную категорию имеют 27 человек, 22 — заслуженные тренеры России.