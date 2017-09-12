В V Московском марафоне могут принять участие более 30 тыс. человек
12.09.2017, 09:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 сентября Москва примет самое масштабное беговое событие страны. В пятом, юбилейном Московском марафоне ожидается участие свыше 30 тысяч человек более чем из 70 стран. Спортсмены выйдут на дистанции в 42,2 километра и 10 километров. Также в программу марафона войдут корпоративная эстафета, заезд хендбайкеров и колясочников.
Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в «Лужниках», пробегут по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей.
Среди стартующих — чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона — 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр — 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, телепродюсер Таш Саркисян и многие другие.
Известные спортсмены побегут по кратчайшему пути. Для этого вдоль всей трассы будет нанесена голубая линия.
Для групп поддержки в зонах старта и финиша, а также на разных участках дистанции организуют специальные места. Следить за этапами гонки можно будет и в прямом эфире на сайте и в социальных сетях проекта.
Накануне старта — 22 и 23 сентября — в «Лужниках» состоится выставка спортивных товаров и услуг. На 61 стенде будет представлена информация о ведущих спортивных брендах, медицинских компаниях, благотворительных фондах и международных забегах. Здесь участники марафона получат стартовые пакеты, посетят традиционную паста-пати, встретятся с известными спортсменами и послушают тематические лекции.
Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в «Лужниках», пробегут по набережным Москвы-реки мимо «Москва-Сити», Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей.
Среди стартующих — чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона — 2016 Артем Алексеев, участник Олимпийских игр — 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, телепродюсер Таш Саркисян и многие другие.
Известные спортсмены побегут по кратчайшему пути. Для этого вдоль всей трассы будет нанесена голубая линия.
Для групп поддержки в зонах старта и финиша, а также на разных участках дистанции организуют специальные места. Следить за этапами гонки можно будет и в прямом эфире на сайте и в социальных сетях проекта.
Накануне старта — 22 и 23 сентября — в «Лужниках» состоится выставка спортивных товаров и услуг. На 61 стенде будет представлена информация о ведущих спортивных брендах, медицинских компаниях, благотворительных фондах и международных забегах. Здесь участники марафона получат стартовые пакеты, посетят традиционную паста-пати, встретятся с известными спортсменами и послушают тематические лекции.
Источник: Мэрия Москвы