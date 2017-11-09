ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 50-метровый бассейн планируют построить в Кузьминках, на улице Заречье, владение 7. Проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина.

Площадь участка, выделенного под бассейн, — 1,44 гектара. Размер его чаши составит 50 на 25 метров.

Общая площадь территории — 6,3 гектара. Сейчас там расположены склады общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Их планируют снести.

Здание бассейна площадью 7,5 тысячи квадратных метров станет частью спортивного ядра. В его состав, помимо бассейна, войдут действующая конноспортивная школа, футбольное поле с трибунами на 150 мест и тренировочная площадка.