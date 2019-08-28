ИА «Ореанда-Новости» Популярный актёр, частый гость скандальных телешоу Александр Семчев похудел на 100 кг. Ранее его вес достигал отметки в 190 кг.

Семчев похвастался своим достижением, но подчеркнул, что худеть необходимо под присмотром врача. При этом решение сбросить вес должно быть принято человеком самостоятельно, без давления со стороны. Актёр серьёзно изучил проблему ожирения и отметил, что видов ожирения бывает несколько. В некоторых случаях похудеть можно самостоятельно, но в большинстве случаев необходимо наблюдение медиков.

По данным Минздрава, сейчас в России страдают от ожирения почти два миллиона россиян. Причём за последние пять лет эта цифра увеличилась вдвое.