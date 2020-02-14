ИА «Ореанда-Новости». Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ.

Совет директоров континентальной лиги (КХЛ) единогласно принял решение о смене нынешнего президента Дмитрия Чернышевского на Алексея Морозова. Об этом сообщается в пресс-релизе КХЛ.

Сообщается, что Морозов останется на посту директора Молодёжной хоккейной лиги вплоть до момента избрания нового руководителя.

Алексей Морозов является двукратным чемпионом мира по хоккею. Ранее на посту руководителя КХЛ находился Дмитрий Чернышенко, который был президентом лиги с 2014 года. В этом году он был назначен вице-премьером России.



