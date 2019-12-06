ИА «Ореанда-Новости» К исполкому агентства WADA обратилась комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) с призывом отстранить спортсменов, представляющих РФ, от всех соревнований. Об этом заявлено на сайте организации. 

В UKAD отмечают, что санкций, которые были выдвинуты в отношении РФ, недостаточно. В заявлении изложено, что, если искоренить подобные мошенничества, это поможет восстановить спорт. В организации заявляют, что многие спортсмены были лишены медалей из-за допингового скандала, связанного с Россией. 

27 ноября американское Антидопинговое агентство выступило с требованием отлучить на несколько лет РФ от Олимпиад.