06.12.2019, 16:36
Антидопинговое агентство из Британии выступило с призывом к отстранению всех спортсменов из России
ИА «Ореанда-Новости» К исполкому агентства WADA обратилась комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) с призывом отстранить спортсменов, представляющих РФ, от всех соревнований. Об этом заявлено на сайте организации.
В UKAD отмечают, что санкций, которые были выдвинуты в отношении РФ, недостаточно. В заявлении изложено, что, если искоренить подобные мошенничества, это поможет восстановить спорт. В организации заявляют, что многие спортсмены были лишены медалей из-за допингового скандала, связанного с Россией.
27 ноября американское Антидопинговое агентство выступило с требованием отлучить на несколько лет РФ от Олимпиад.
В UKAD отмечают, что санкций, которые были выдвинуты в отношении РФ, недостаточно. В заявлении изложено, что, если искоренить подобные мошенничества, это поможет восстановить спорт. В организации заявляют, что многие спортсмены были лишены медалей из-за допингового скандала, связанного с Россией.
27 ноября американское Антидопинговое агентство выступило с требованием отлучить на несколько лет РФ от Олимпиад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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