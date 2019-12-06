В UKAD отмечают, что санкций, которые были выдвинуты в отношении РФ, недостаточно. В заявлении изложено, что, если искоренить подобные мошенничества, это поможет восстановить спорт. В организации заявляют, что многие спортсмены были лишены медалей из-за допингового скандала, связанного с Россией.27 ноября американское Антидопинговое агентство выступило с требованием отлучить на несколько лет РФ от Олимпиад.