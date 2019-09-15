Город готов принять чемпионат в любой роли. Напомним, что данное спортивное состязание состоится в 2022 году.

Международная федерация волейбола изменила своё решение об определении городов-претендентов на право проведения матчей чемпионата мира по волейболу. Центр Белгородской области включён в список городов, где возможно проведение чемпионата. По информации, предоставленной президентом и основателем волейбольного клуба «Белогорье» Геннадием Шипулиным, много времени и сил было отдано, чтобы Международная федерация волейбола изменила своё решение и дала Белгороду шанс встретить волейбольный чемпионат. Помощь Геннадию Шипулину оказал руководитель Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, который выступил с ходатайством перед главой Международной федерации волейбола Ари Грасой. В результате, было принято официальное решение включить Белгород в число городов, претендующих на право принять матчи мирового чемпионата по волейболу.

По словам Геннадия Шипулина, Белгород готов принять спортсменов в любом качестве. Здесь можно проводить матчи или адаптационные сборы, город готов быть как резервным местом, так и одним из основных, где можно провести турнир. Что касается готовности Белгорода принять волейболистов, то здесь началось строительство волейбольной арены, которая может вместить до десяти тысяч человек. По предварительным данным, объект будет готов к 2020 году.

Напомним, что десять российских городов станут местами проведения мирового чемпионата по волейболу. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. Теперь в этот список включили и Белгород.