ИА "Ореанда-Новости" Начиная с 4 сентября, жители столицы смогут сделать прививку от гриппа бесплатно, и в удобное для них время.

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сделать прививку москвичи смогут в поликлиниках. Кроме того, будут работать 65 мобильных пунктов. Они расположатся возле станций метро, Московского центрального кольца и в парках.

Процедура вакцинации после осмотра врача займёт от 10 до 15 минут. Как сообщил руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипунов, сделать прививку можно будет в павильонах «Здоровая Москва». При себе необходимо иметь паспорт.