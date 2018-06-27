ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ.В конце матча Франция-Дания болельщики начали свистеть, наблюдая за пассивной игрой обеих команд. Матч завершился ничьёй и это первая нулевая игра за ЧМ 2018.

От матча изначально не ожидалось ничего грандиозного. Франция занимала лидирующую позицию в группе и точно выходила в 1/8 финала, а датчанам было достаточно ничьи.

Этот матч был первый в Москве в Лужниках, где играло две европейские сборные. У французов была большая поддержка, француженки надели на матч различные головные уборы в цветах национального флага. Датчане тоже отличились. Их было меньше, но почти весь матч они провели на ногах, хотя и вели себя достаточно тихо.

Болельщики обоих команд вели себя довольно спокойно, и вначале второго тайма была чуть ли не гробовая тишина. Все шло к тому, что матч завершится нулевой ничьёй, а болельщики ждали голов. Ближе к концу зрители начали свистеть. После окончания матча свист только усилился. Исключением были только фанаты Дании, они праздновали выход команды в плей-офф чемпионата мира.

Не смотря на то, что Франция не испытала проблем с выходом из группы, последняя игра перед 1/8 финала вызывает много вопросов. В итоге Фрация набрала в группе 7 очков, а Дания 5 очков и обе команды вышли в плей-офф. Команда Перу набрала 3 очка и Австралия стала последней набрав 1 очко.

Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018», прокомментировал матч между Данией и Францией. «Такой футбол нам не нужен. Стыдно за такой футбол, это не игра. Жалко болельщиков. Даже тогда, когда перуанцы уже вели 2:0, датчане не бежали, играли без желания», — сказал Дворкович.