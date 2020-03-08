ИА «Ореанда-Новости». Александр Большунов выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках. Спортсмен представлял Россию на Кубке мира-19/20.

Сегодня россиянин стал победителем в марафоне в норвежском Холменколлене. Его результат составил 2 часа 8 минут 5,3 секунды, что обеспечило россиянину преимущество. На втором месте расположился норвежец Симен Хегстад Крюгер, который отстал всего на 0,9 секунды. Тройку лидеров также закрыл представитель Норвегии Эмиль Иверсен, чьё отставание составило 19,5 секунд.

Благодаря данной победе Большунов смог набрать 1145 баллов. Ближайший к нему участник дистанционных гонок норвежец Шур Рете набрал лишь 776 очков.

Другие российские спортсмены также попали в первую десятку зачёта дистанционных гонок. На 7-м месте находится Сергей Устюгов, а на 9-м – Андрей Мельниченко.