



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин, игравший ранее за сборную, заявил, что наша национальная команда вызвала в мире наибольшее удивление по результатам трёх групповых этапов чемпионата мира. Напомним, что сборная России одержала победу в двух из трёх матчей, обеспечив себе выход в плей-офф впервые за 32 года. Во воскресенье наши игроки противостоят сборной Испании на московском стадионе «Лужники».

Дмитрий Бурлыкин отметил, что сюрпризов на мундиале текущего года было много. Разочаровали национальные команды Германии, Японии, Аргентины, зато впечатлила российская сборная. Бывший футболист выразил надежду, что наши игроки и дальше будут удивлять своих болельщиков со знаком плюс.





Также Бурлыкин отметил, что его совсем не удивила игра сборных Англии, Хорватии и Бельгии. Оны выступили хорошо, и это было ожидаемо. Бывший футболист указал на то, что болельщики сборной Аргентины ждут спасения от футболиста Лионеля Месси, благодаря которому национальная команда ещё, возможно, прибавит. Ведь, по словам экс-футболиста, неоднократно нам приходилось наблюдать, как команды, слабо проявившие себя на групповом этапе турнира, в итоге брали титул.





Национальные команды Франции и Бразилии также настроены очень серьёзно, говорит Дмитрий Бурлыкин, так что продолжение и завершение чемпионата мира по футболу – 2018 обещают быть зрелищными. У бывшего футболиста нет мыслей по поводу того, кто станет чемпионом мира в 2018 году, так как, по его словам, это вид спорта очень непредсказуем.





Напомним, что в минувший четверг все сборные, прошедшие в 1/8 финала турнира, были определены. Этот этап стартует сегодня, 30 июня, и продлится до 3 числа следующего месяца. Откроет эту стадию матч между сборными Франции и Аргентины. Завтра российским игрокам предстоит столкнуться со сборной Испанией. Финальный матч, который определит чемпиона мира по футболу – 2018, состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».