ИА «Ореанда-Новости» . Валерий Рейнгольд, советский футболист московского «Спартака», мастер спорта и чемпион СССР, умер в возрасте 78 лет. Об этом изданию РИА Новости сообщил бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян.

Ранее пожилой спортсмен был госпитализирован во время соревнования. Сегодня Валерий Рейнгольд почувствовал недомогание в манеже, где проходил турнир. Один из очевидцев оказал бывшему футболисту первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.