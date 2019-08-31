ИА "Ореанда-Новости" Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Мальчик пропал в Дюртюлинском районе в Башкирии 29 августа.

Накануне в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё пропал годовалый сын. По словам женщины, утром она проснулась в своём частном доме и не обнаружила малыша в его кроватке.

Искать мальчика отправились полицейские, спасатели, следователи и добровольцы. 30 августа было найдено его тело.

У жительницы Башкирии есть ещё один ребёнок. Ему пять лет.