31.08.2019, 08:21
В Башкирии пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым
ИА "Ореанда-Новости" Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Мальчик пропал в Дюртюлинском районе в Башкирии 29 августа.
Накануне в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё пропал годовалый сын. По словам женщины, утром она проснулась в своём частном доме и не обнаружила малыша в его кроватке.
Искать мальчика отправились полицейские, спасатели, следователи и добровольцы. 30 августа было найдено его тело.
У жительницы Башкирии есть ещё один ребёнок. Ему пять лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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