ИА «Ореанда-Новости» По словам шведского доктора Марии Аберг, риск инфаркта в возрасте до 65 лет есть у людей, которые страдали от избыточного веса в юном возрасте. Однако учёные отметили, что подобное наблюдалось лишь у мужчин.

Тем не менее, врачи очень обеспокоены проблемой ожирения среди детей и подростков. По их мнению в скором времени инсульты и сердечные приступы будут возникать все чаще у молодых людей.

Учёные настоятельно рекомендуют родителям детей всерьёз задуматься о данной проблеме.