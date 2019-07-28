ИА «Ореанда-Новости». По данным дистанционного зондирования Земли со спутников NASA, по сравнению с состоянием на 26 июля текущего года, источники возгорания в Сибирском регионе расширились, шлейф от них распространяется на Запад.



Сотрудники гидрометцентра прокомментировали ситуацию и отметили, что в ряде регионов Казахстана зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Это связано с тем, что дымка от горящих лесов Сибири распространилась в западном направлении и охватила Казахстан, в том числе и столицу.



Отмечается, что неблагоприятные погодные условия сложились в ряде регионов Казахстана, что и привело к накоплению с загрязняющих веществ в воздухе.Регионы страдают от смога, некоторые крупные аэропорты вынуждены пересмотреть график из-за неблагоприятных погодных условий.