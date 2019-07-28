ИА «Ореанда-Новости» Как передаёт Sport24, после матча «Зенита» - «Оренбург» Артём Дзюба сделал шутливое замечание в адрес Андрея Аршавина.

Обсуждая с журналистами итоги поединка, Дзюба попросил убрать Аршавина из тех, кто назначает лучших игроков матча поскольку, тот «не разбирается в футболе» (Аршавин сейчас работает телеэкспертом).

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Голкипер питерской команды Андрей Лунёв был признан лучшим игроком встречи. Сам Дзюба забил два мяча в ворота противников, но в конце матча был заменён по причине травмы.

Предыдущий матч нападающий сине-белых пропустил из-за высокой температуры.











