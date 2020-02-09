09.02.2020, 13:52
Эксперт подсказал россиянам способ сохранить здоровье при сидячей работе
ИА «Ореанда-Новости» Андрей Кабычкин, работающий мануальным терапевтом, проинформировал в эфире радио Sputnik о том, каким образом можно сохранить здоровье тем, у кого сидячая офисная работа.
По словам специалиста, для избежания сколиоза тем, кто работает в офисах, необходимо придерживаться "правила 90". Это значит, что между передней поверхностью бедра и корпусом должен быть прямой угол. Под этим же углом необходимо согнуть колени. Врачом отмечено, что при этом стопа должна относительно пола стоять ровно.
Эксперт заявил, что нельзя сидеть в позе "нога на ногу", поскольку это может стать причиной развития варикозной болезни в связи с замедлением тока крови и сдавливанием вен.
Врач рекомендует работающим в офисе хотя бы ненадолго покидать рабочее место для избежания проблем с перенапряжением мышц и проблем с позвоночником.
По словам специалиста, для избежания сколиоза тем, кто работает в офисах, необходимо придерживаться "правила 90". Это значит, что между передней поверхностью бедра и корпусом должен быть прямой угол. Под этим же углом необходимо согнуть колени. Врачом отмечено, что при этом стопа должна относительно пола стоять ровно.
Эксперт заявил, что нельзя сидеть в позе "нога на ногу", поскольку это может стать причиной развития варикозной болезни в связи с замедлением тока крови и сдавливанием вен.
Врач рекомендует работающим в офисе хотя бы ненадолго покидать рабочее место для избежания проблем с перенапряжением мышц и проблем с позвоночником.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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