По словам специалиста, для избежания сколиоза тем, кто работает в офисах, необходимо придерживаться "правила 90". Это значит, что между передней поверхностью бедра и корпусом должен быть прямой угол. Под этим же углом необходимо согнуть колени. Врачом отмечено, что при этом стопа должна относительно пола стоять ровно.Врач рекомендует работающим в офисе хотя бы ненадолго покидать рабочее место для избежания проблем с перенапряжением мышц и проблем с позвоночником.