ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает MedicForum, представитель Госдумы по здравоохранению Николай Герасименко назвал причины, сокращающие жизнь российских мужчин.

Николай Герасименко отметил, что мужчины в России умирают в среднем на десять лет раньше, чем женщины, и это обычно происходит в молодом возрасте. Россияне в возрасте от 40 до 55 лет относятся к группе высокого риска.

Эксперты из ВОЗ рассматривают именно особенности мужской социализации - «мужское» поведение, одобренное обществом, - как причину большого разрыва в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин.

Герасименко отметил: среди ряда причин преждевременного ухода из жизни - курение и алкоголизм. В дополнение к сигаретам и алкогольным напиткам в список были включены рискованные манёвры за рулем автомобиля, которые иногда приводили к несчастным случаям со смертельным исходом. А также несвоевременное обращение к врачу и затяжные заболевания.