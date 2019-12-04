04.12.2019, 11:41
Федор Емельяненко выступил с обращением к соотечественникам
ИА «Ореанда-Новости. Перед боем с представителем США Квинтоном Джексоном российский боец Федор Емельяненко обратился к тем, кто за него болеет.
Россиянин поблагодарил болельщиков за оказываемую ему поддержку. Он заявил, что сейчас находится под большими физическими нагрузками. Федор Емельяненко сказал, что постарается одержать победу и просит за него помолиться.
Бой Емельянко и Джексона пройдёт в Японии 29 декабря.
26 января Емельяненко проиграл сражение в октагоне 26 января ещё одному бойцу из США Райана Бэйдеру. С тех пор он на поединок не выходил.
Россиянин поблагодарил болельщиков за оказываемую ему поддержку. Он заявил, что сейчас находится под большими физическими нагрузками. Федор Емельяненко сказал, что постарается одержать победу и просит за него помолиться.
Бой Емельянко и Джексона пройдёт в Японии 29 декабря.
26 января Емельяненко проиграл сражение в октагоне 26 января ещё одному бойцу из США Райана Бэйдеру. С тех пор он на поединок не выходил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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