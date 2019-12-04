Россиянин поблагодарил болельщиков за оказываемую ему поддержку. Он заявил, что сейчас находится под большими физическими нагрузками. Федор Емельяненко сказал, что постарается одержать победу и просит за него помолиться.Бой Емельянко и Джексона пройдёт в Японии 29 декабря.26 января Емельяненко проиграл сражение в октагоне 26 января ещё одному бойцу из США Райана Бэйдеру. С тех пор он на поединок не выходил.