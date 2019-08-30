ИА "Ореанда-Новости" Союз европейских футбольных ассоциаций (или UEFA) на сегодняшнем заседании рассматривал вопрос места проведения итогового матча Лиги чемпионов. Среди трёх городов-претендентов был выбран город Санкт-Петербург.

Стоит уточнить, что UEFA рассматривал три города на проведение финала в разное время. Среди городов, помимо Санкт-Петербурга, был предложен немецкий Мюнхен и английская столица Лондон. Сегодня вечером стало известно, что местом проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году стал город Санкт-Петербург. Ряд источников ссылается на информацию, предоставленную Associated Press (AP). Основным соперником Северной Пальмиры в проведении финала сезона 2020/21 был город Мюнхен. Несмотря на то, что вместимость питерского стадиона «Газпром Арена» несколько меньше вместимости немецкого «Allianz Arena» - шестьдесят восемь тысяч зрителей против семидесяти пяти тысяч – узнать победителя Лиги чемпионов можно будет именно в российском городе. Итогом проведённой встречи UEFA стало следующее решение: в 2021 году финал турнира состоится в Санкт-Петербурге, в 2022 году - в Мюнхене, а Лондон примет полуфиналистов сезона в 2023 году на стадионе «Уэмбли». Для России это будет уже третий финал еврокубка – в 1999 и в 2008 году Москва принимала финал Лиги чемпионов на стадионе «Лужникик».

Напомним, что город на Неве будет принимать некоторые матчи футбольного чемпионата Европы в следующем году – здесь пройдёт четыре игры. Однако, согласно правилам проведения турнира, теперь игры будут проходить сразу на территории нескольких государств. Поэтому Петербург на фоне остальных городов несколько теряется. В начале этого года Российский футбольный союз подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов, которая увенчалась успехом.